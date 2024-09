Inundações no Nepal deixam 10 mortos e 18 desaparecidos

A- A+

Ao menos 10 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas após inundações e penetrações de terra provocadas por fortes chuvas no Nepal, informaram as autoridades do país neste sábado.

As autoridades alertaram, após o início das chuvas na sexta-feira, para possíveis inundações repentinas em vários rios.

O fluxo dos rios na capital, Katmandu, aumentou e provocou inundações em várias residências próximas às margens.



Mais de 3 mil membros das forças de segurança foram mobilizados para operações de resgate.

Várias rodovias foram bloqueadas por penetração de terra. Todos os voos procedentes de Katmandu foram cancelados na sexta-feira à noite.

