GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ismail Haniyeh: líder do Hamas será enterrado na sexta-feira em Doha após funeral em Teerã Hamas informou em um comunicado que na quinta-feira será organizada uma cerimônia fúnebre "oficial e pública"

O movimento islamista palestino Hamas anunciou nesta quarta-feira (31) que o sepultamento de seu líder político Ismail Haniyeh acontecerá na sexta-feira (2) em Doha, após um funeral público na quinta-feira (1) em Teerã, onde ele foi assassinado.

O Hamas informou em um comunicado que na quinta-feira será organizada uma cerimônia fúnebre "oficial e pública" em Teerã, antes de traslado do corpo a Doha para o enterro na sexta-feira do "mártir líder do movimento".

