bombardeio Israel anuncia que bombardeou posição do Hezbollah no sul do Líbano O Exército israelense também anunciou um toque de recolher noturno no sul do Líbano pelo terceiro dia consecutivo

O Exército israelense disse, nesta sexta-feira (29), que bombardeou um lançador de foguetes do Hezbollah no sul do Líbano, dois dias após o início de uma trégua com o movimento islamista pró-iraniano.

"Há pouco foram detectadas atividades terroristas e o deslocamento de um lançador de foguetes portátil do Hezbollah no sul do Líbano. A ameaça foi frustrada por um ataque [da Força Aérea israelense]", informou o Exército em um comunicado publicado com um vídeo que mostra um bombardeio aéreo contra um caminhão que se move lentamente.

A trégua, que entrou em vigor na quarta-feira, foi acordada após treze meses de combates entre fronteiras e dois meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah.

O conflito causou grandes deslocamentos populacionais no Líbano e em Israel.

O Exército israelense também anunciou um toque de recolher noturno no sul do Líbano pelo terceiro dia consecutivo e alertou os residentes de que é “estritamente proibido se mover ou viajar para o sul do rio Litani” entre as 17h locais (12h em Brasília) de sexta-feira e as 7h (2h em Brasília) de sábado.

Pelo menos 3.961 pessoas morreram no Líbano desde outubro de 2023 como resultado do conflito, principalmente nas últimas semanas, e 16.520 ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

Israel informou que 82 soldados foram mortos e 47 civis morreram em decorrência das hostilidades.

