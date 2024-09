A- A+

ORIENTE MÉDIO Líbano afirma que 20 pessoas, quase todas sírias, morreram em ataque israelense no leste do país Chanceler isralense afirma que não haverá cessar-fogo com o Hezbollah 'até a vitória'

O Ministério da Saúde do Líbano anunciou que 20 pessoas, quase todas sírias, morreram em um ataque israelense durante a madrugada desta quinta-feira no leste do país.

"Um bombardeio do inimigo israelense na localidade de Yunin matou 20 pessoas, incluindo 19 sírios", afirmou o ministério em um comunicado.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou nesta quinta-feira (26) que não haverá um cessar-fogo com o movimento libanês Hezbollah, depois que os Estados Unidos e seus aliados apresentaram uma proposta de trégua de 21 dias.

"Não haverá cessar-fogo no norte. Nós vamos continuar lutando contra a organização terrorista Hezbollah com toda a nossa força até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas", escreveu Katz na rede social X.

