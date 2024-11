A- A+

Israel Israel diz ter atingido QG de inteligência do Hezbollah na Síria Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, ataques israelenses mataram dois membros do Hezbollah ao sul de Damasco

Os militares de Israel disseram que sua força aérea atingiu o quartel-general da inteligência do braço sírio do Hezbollah em um ataque a Damasco nesta segunda-feira — que, segundo um monitor de guerra, matou duas pessoas.

Este foi um raro reconhecimento pelas autoridades israelenses de um ataque contra a Síria. As Forças Armadas intensificaram seus ataques a alvos na Síria desde o lançamento de sua guerra contra o Hezbollah no vizinho Líbano, há mais de um mês.

Aviões de guerra “realizaram uma operação aérea e atingiram alvos terroristas do Hezbollah pertencentes ao quartel-general da inteligência do Hezbollah na Síria”, disseram os militares em um comunicado.

A filial da Síria “inclui uma rede independente de coleta, coordenação e avaliação de inteligência”, disseram os militares, acrescentando que o ataque tinha como objetivo degradar a capacidade de inteligência do Hezbollah.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor de guerra com sede na Grã-Bretanha, disse que os ataques israelenses mataram dois membros do Hezbollah perto da área de Sayyeda Zeinab, ao sul de Damasco, onde fica um santuário xiita guardado por grupos pró-Irã.

Os ataques atingiram uma casa “usada por membros do Hezbollah e da Guarda Revolucionária Iraniana” em uma fazenda, disse o Observatório.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria condenou o ataque, dizendo que ele teve como alvo “áreas civis” ao sul de Damasco e causou danos materiais significativos.

Ele não se referiu a vítimas. A mídia estatal síria disse que o ataque ocorreu aproximadamente às 17h18 (14h15 GMT) e veio “da direção das Colinas de Golã ocupadas”.

Mehdi Mahfouz, um morador de 34 anos da área, disse que “ouviu três explosões sucessivas, uma delas muito forte”.

“Depois, vi uma grande nuvem negra de fumaça subindo”, acrescentou Mahfouz.

As explosões foram ouvidas no subúrbio vizinho de Jaramana, em Damasco, segundo um fotógrafo da AFP, enquanto ambulâncias se dirigiam para a área.

Desde o início da guerra civil síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques no país, visando principalmente posições do exército e combatentes apoiados pelo Irã, inclusive do Hezbollah.

Veja também

EDUCAÇÃO Consórcio SP+Escolas arremata lote de rede pública paulista