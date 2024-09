Chanceler da Turquia acusa Israel de querer ampliar a guerra ao Líbano

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, acusou nesta quinta-feira Israel de querer "estender a guerra ao Líbano", após as explosões mortais de dispositivos de transmissão do grupo islamista libanês Hezbollah.

"A escalada na região é preocupante. Chegamos ao ponto em que (...) o Irã, o Hezbollah e outros atores próximos não têm outra escolha, exceto responder", disse o ministro.

O ministro turco, que visitou Amã na quarta-feira, afirmou que "a Jordânia não pretende permanecer em silêncio diante do fato consumado israelense, o que também é alarmante".

"Existe o risco de uma guerra que envolveria a Jordânia, o Egito e toda a região", disse, antes de pedir à comunidade internacional que "acabe com isto antes que seja tarde demais".

"O governo fanático de Israel está seguindo uma estratégia que pretende eliminar todas as ameaças", afirmou. "Esta loucura não está apenas prejudicando os palestinos. Também hipoteca o futuro dos israelenses", disse o ministro.

O Líbano foi cenário de uma onda de explosões de aparelhos de comunicação de integrantes do Hezbollah, que deixaram 32 mortos e mais de 3 mil feridos em dois dias.