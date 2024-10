A- A+

ORIENTE MÉDIO Chefe do Exército israelense garante que ala militar do Hamas está ''derrotada'' "Esta é uma guerra longa, que não se mede apenas pelas capacidades", acrescentou

O chefe do Exército israelense afirmou neste domingo (6) que suas forças derrotaram o braço militar do Hamas, durante discurso às tropas na véspera do primeiro aniversário do ataque do movimento islamista palestino em Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

"Passou um ano e a ala militar do Hamas está derrotada [...] Infligimos um duro golpe ao [movimento libanês] Hezbollah, que perdeu todos os seus altos dirigentes. Não vamos parar", assegurou em comunicado.

"Esta é uma guerra longa, que não se mede apenas pelas capacidades, mas também pela força de vontade e a perseverança ao longo do tempo", acrescentou.

Veja também

ELEIÇÕES 2024 AM: Exército resgata embarcação com 23 eleitores após naufrágio no Rio Javari