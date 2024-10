A- A+

ORIENTE MÉDIO Sirenes de alarme antiaéreo soam no centro de Israel, diz exército Exército israelense recomendou a evacuação de ao menos 30 localidades

Sirenes de alarme antiaéreo soaram, nesta terça-feira (1º), no centro de Israel, informou o Exército israelense, um dia depois de anunciar o início da sua ofensiva terrestre no sul do Líbano contra o movimento islamista Hezbollah.

"Sirenes soaram no centro de Israel", afirmou o Exército em nota, sem dar detalhes sobre as áreas afetadas.

(Esta matéria está em atualização)

