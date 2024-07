Israel envia emissário ao Catar para cessar-fogo em Gaza

A- A+

Israel enviou uma remessa enviada pelo chefe dos seus serviços de inteligência, o Mossad, ao Catar para novas negociações indiretas com o Hamas sobre um cessar-fogo em Gaza, e continua bombardeando o território palestino nesta sexta-feira (5).

O chefe do Mossad, David Bernea, se reunirá com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, indicou uma fonte próxima das negociações, sem especificar a data do encontro.

A viagem de Berna foi anunciada na quinta-feira, um dia depois do Hamas, no poder em Gaza, ter transmitido novas "ideias" aos mediadores para acabar com a guerra desencadeada pela incursão de milicianos islâmicos no sul de Israel em 7 de outubro.

As negociações, que ocorrem com a mediação do Catar, dos Estados Unidos e do Egito, têm sido esbarradas até agora nas exigências irreconciliaveis de ambas as partes.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que a guerra continuará até "a destruição do Hamas e a libertação de todos os reféns" capturados por milicianos islâmicos, enquanto o Hamas exige um cessar-fogo permanente e uma retirada completa das tropas israelenses do território palestino.

Os Estados Unidos estimam que Israel e o Hamas têm uma "oportunidade significativa" de chegar a um consenso, disse na quinta-feira um alto funcionário dos EUA, que pediu para não ser identificado.

"Isso não significa que o pacto será concluído nos próximos dias" porque há "muito trabalho a fazer em determinadas fases da sua implementação", acrescentou.

O governo israelense também enfrentou protestos internos e na quinta-feira milhares de pessoas protestaram em Jerusalém para exigir o retorno dos reféns.

Testemunhas conduziram nesta sexta-feira disparos de assalto e tropas israelenses em Khan Yunis e Rafah, no sul da Faixa, assim como a incursão de veículos militares.

De acordo com o Crescente Vermelho palestino, um homem morreu em um ataque com foguetes em Bani Suhaila, a leste de Khan Yunis.

Tensão na fronteira libanesa

A guerra em Gaza aumentou a tensão na fronteira norte de Israel e alimentou receitas de uma conflagração regional, com duelos de artilharia quase diários entre o Exército israelense e o Hezbollah.

O poderoso movimento islâmico libanês, próximo ao Irã e aliado do Hamas, lançou uma onda de 200 foguetes e drones explosivos contra o norte de Israel na quinta-feira e sirenes de ataque aéreo soaram até as Colinas de Golã, um território sírio anexado por Israel.

Em resposta, o Exército israelense disse ter bombardeado instalações "militares" no sul do Líbano.

“Na dura campanha contra o Líbano, estabelecemos um princípio: quem nos faz mal é um homem morto”, disse Netanyahu durante uma visita ao quartel-general da Força Aérea em Tel Aviv.

Uma mobilização do Hamas se reúne com o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, para analisar a situação no terreno e as próximas negociações, informando nesta sexta-feira um líder do movimento islâmico palestino.

A guerra também levou a uma intensificação da violência na Cisjordânia ocupada por Israel, onde a Autoridade Palestina anunciou nesta sexta-feira que cinco palestinos morreram em um ataque israelense a Jenin.

"Para onde ir?"

No ataque de 7 de outubro no sul de Israel, milicianos do Hamas mataram 1.195 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

O Exército israelense estima que 116 pessoas permaneçam cativas em Gaza, das quais 42 seriam mortas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já deixou pelo menos 38.011 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas desde 2007.

Dezenas de milhares de palestinos deixaram setores do leste de Rafah e Khan Yunis desde segunda-feira, depois que o Exército israelense ordenou uma evacuação.

"Saímos, mas não sabemos para onde ir. É muito difícil, faz muito calor e temos filhos conosco", disse Um Malek Al Najjar, uma mulher que deixou o leste da cidade de Khan Yunis, em ruínas depois de vários meses de batalha.

Desde o início da guerra, pelo menos 9 em cada 10 pessoas em Gaza foram deslocadas pelo menos uma vez, ou 1,9 milhão de pessoas, segundo a ONU.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta sexta-feira que a falta de combustível, devido ao cerco imposto por Israel a Gaza, representa um risco "catastrófico" para o sistema de saúde.

