Israel recupera corpos de cinco reféns sequestrados pelo Hamas no sul de Gaza

O Exército de Israel recuperou os corpos de cinco reféns capturados pelo Hamas durante o atentado terrorista do dia 7 de outubro e mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza. Autoridades militares confirmaram a operação nesta quinta-feira (25), detalhando que os corpos são de quatro soldados e uma professora israelense.

As Forças Armadas indicaram que os corpos da professora Maya Goren e dos soldados Ravid Aryeh Katz, Oren Goldin, Tomer Ahimas e Kiril Brodski foram encontrados ainda na quarta-feira (24), durante uma operação em Khan Younis, no sul do enclave palestino.

Os quatro soldados foram mortos em combate com o Hamas em outubro, mas seus corpos foram levados para Gaza. Maya, que foi levada com vida pelos sequestradores, teve a morte confirmada pelo Exército em dezembro. O marido de Maya, Avner Goren, foi morto durante o ataque.

"O esforço de inteligência anterior à operação foi dirigido pela ISA e consistiu em uma combinação de inteligência de interrogatórios terroristas da ISA, do Quartel-General de Reféns da Diretoria de Inteligência das IDF e de fontes adicionais que contribuíram para a operação.

As IDF e a ISA continuarão a operar, utilizando todos os meios operacionais e de inteligência necessários, para cumprir a missão de resgatar todos os reféns", anunciaram as IDF.

Duas cidades israelenses já haviam anunciado, em declarações separadas, a recuperação dos corpos de Goren e Goldin.

"Fomos informados esta noite que o corpo de Maya Goren foi encontrado durante uma operação de resgate do Exército", disse o kibutz Nir Oz, onde 72 pessoas foram sequestradas em 7 de outubro, em um comunicado. "Depois de mais de nove meses, retornará para casa para ser enterrada".

Mais tarde, o kibutz Nir Yitzhak anunciou que havia "sido informado da operação de resgate do corpo de Oren Goldin, membro da equipe de emergência do kibutz, morto em 7 de outubro".

No ataque do Hamas no sul de Israel, morreram cerca de 1,2 mil pessoas, a maioria civis. Entre os mortos há mais de 300 militares. Israel lançou como resposta uma ofensiva contra a Faixa de Gaza que deixou até o momento mais de 39 mil mortos, principalmente civis, segundo números do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

