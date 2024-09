A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Itamaraty lamenta morte de brasileiro no Líbano e reitera condenação aos ataques de Israel Embaixada do Brasil em Beirute vem prestando assistência aos familiares do adolescente Ali Kamal Abdallah, morto no Vale do Bekaa no começo da semana

O governo brasileiro divulgou uma nota nesta quinta-feira lamentando a morte do adolescente brasileiro Ali Kamal Abdallah, de 15 anos de idade, natural de Foz do Iguaçu, no Vale do Bekaa, no Líbano. De acordo com o Itamaraty, "o menor e seu pai, de nacionalidade paraguaia, foram atingidos por uma explosão como resultado dos intensos bombardeios aéreos israelenses na região, na segunda-feira." A Embaixada do Brasil em Beirute está prestando assistência aos familiares do adolescente. Seu pai também morreu na explosão.

Além de se solidarizar com a família, o governo brasileiro reiterou a condenação, "nos mais fortes termos, aos contínuos ataques aéreos israelenses contra zonas civis densamente povoadas no Líbano" e renovou seu apelo às partes envolvidas "para que cessem imediatamente as hostilidades".

Na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não cumpre ordens da Organização das Nações Unidas (ONU). Em entrevista à imprensa em Nova York, Lula condenou de forma veemente "o comportamento do governo de Israel" e disse que a "maioria do povo não concorda com esse genocídio".

Mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não dá sinais de trégua. Nesta quinta, recomendou que o Exército do país continue a combater com "força total" no Líbano, um dia após aliados ocidentais pressionarem por um cessar-fogo de 21 dias na guerra. Novos bombardeios fizeram vítimas em território libanês, enquanto o Hezbollah disparou novos foguetes contra o Estado judeu. Um dia antes, as Forças Armadas do país haviam anunciado a mobilização de duas brigadas da reserva para serem destacadas no norte.

Veja também

ORIENTE MÉDIO Apesar da pressão global, Israel e Hezbollah têm seus próprios motivos para rejeitar um cessar-fogo