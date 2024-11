A- A+

LEITURA Jaboatão dos Guararapes ganha biblioteca do projeto nacional Mundoteca Unidade será inaugurada no dia 14 de novembro, às 15h, na Escola Poeta Castro Alves, em Jardim Prazeres, e promoverá eventos para a comunidade

O projeto Mundoteca (@mundoteca.br) vai inaugurar um novo espaço cultural no bairro de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. A unidade vai funcionar a partir desta quinta-feira (14), na Escola Poeta Castro Alves. A iniciativa tem por objetivo democratirzar o acesso a literatura por meio da instalação de bibliotecas comunitárias espalhadas pelo Brasil.

O espaço contará com acervo diverso de mais de 650 obras literárias, materiais lúdicos – como fantoches e brinquedos educativos – e equipamentos audiovisuais. A inauguração, marcada para às 15h, contará com apresentações dos alunos da escola.

“A prática da leitura é direito e condição necessárias para que todo cidadão possa exercer seus direitos fundamentais, ter uma vida digna e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa”, afirma Fabiana Maugé, diretora da FGM Produções, idealizadora do projeto.

Também serão doados à instituição jogos educativos, 30 Kindles, uma smartTV, além de um novo ambiente para leitura.

A expectativa é impactar diretamente 700 jovens e adultos da comunidade escolar e, potencialmente, beneficiar todas as pessoas que vivem no entorno da escola.

Durante os primeiros oito meses, a FGM Produções será a responsável pela gestão do espaço, com apoio pedagógico do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (IBEAC), que também realizará formações para os profissionais.

Depois, a gestão passa a ser responsabilidade da escola, que assume o compromisso de manter a unidade da Mundoteca funcionando por, no mínimo, cinco anos.

As formações realizadas pelo IBEAC terão como foco práticas literárias de enraizamento comunitário das ações desenvolvidas nas bibliotecas da Mundoteca, contribuindo, assim, para o envolvimento de educadores sociais e gestores das bibliotecas nas atividades de organização, programação e ativação dos espaços para atendimento de diferentes públicos.

Ao longo dos oito meses de gestão pelo projeto, serão realizados encontros mensais com os educadores sociais do espaço.

A iniciativa ainda prevê a realização de eventos socioculturais gratuitos para a comunidade, como palestras, exibições de filmes e contação de histórias.

Patrocinadora do projeto, a BASF reforça seu compromisso com a educação e o desenvolvimento de comunidades locais.

"Apoiamos o projeto Mundoteca por acreditar que o acesso à leitura é uma ferramenta transformadora para o desenvolvimento de novas gerações. Além de ampliar o conhecimento, as bibliotecas incentivam a criatividade e o pensamento crítico, essenciais para a formação de cidadãos conscientes. Por isso, buscamos criar oportunidades que impactem positivamente tanto os estudantes quanto as comunidades", comenta Jaciana Amorim, Gerente de Produção e Processos da BASF em Jaboatão dos Guararapes.

A Mundoteca de Jardim Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, tem patrocínio da BASF, recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), via Lei Rouanet. A realização é da FGM Produções, Girassol Incentiva, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Sobre a Mundoteca

O projeto Mundoteca foi criado em 2019, quando foram implantadas três bibliotecas no sudoeste baiano, nos municípios de Poções, Planalto e Contendas do Sincorá, e cinco espaços de leitura em comunidades quilombolas da região.

Após uma pausa durante o período da pandemia, foram inaugurados, em 2022, espaços em Santa Catarina, nos municípios de Canoinhas, Três Barras e Itaiópolis.

No ano passado, a Mundoteca chegou aos municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde (MT), Açailândia (MA), Tucuruí e Breu Branco (PA).

Até fevereiro de 2025 serão inauguradas Mundotecas em Aracati (CE), Cubatão (SP), Santos (SP), Guaratinguetá (SP), Dias D'Ávila (BA) e Jaboatão dos Guararapes (PE).

