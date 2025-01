Japão lança alerta de tsunami após terremoto de magnitude 6,8

A- A+

Um tremor de magnitude 6,8 sacudiu o sudoeste do Japão na noite desta segunda-feira (13), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), provocando dois pequenos tsunamis na região, embora sem deixar danos.

O abalo foi produzido a uma profundidade de 36 quilômetros, cerca de 18 km da cidade de Miyazaki, na região de Kyushu, às 21h19 no horário local (9h19 em Brasília), de acordo com o USGS.

A agência de meteorologia japonesa (JMA) emitiu um alerta de ondas de tsunami de até um metro e pediu que a população permanecesse afastada da costa.

"Os tsunamis podem ocorrer repetidamente. Por favor, não entre no mar ou se aproxime das áreas costeiras", indicou no X.

Duas pequenas ondas de cerca de 20 centímetros foram registradas em dois portos da região, segundo a JMA.

De acordo com a imprensa local, não houve feridos e as imagens da área transmitidas ao vivo pela televisão pública NHK não mostram danos, além de ser possível ver um mar calmo com embarcações operando e o tráfego marítimo funcionando normalmente.

O Japão, localizado na convergência de quatro grandes placas tectônicas no Círculo de Fogo do Pacífico, é um dos países com maior atividade sísmica do mundo.

O arquipélago, onde vivem aproximadamente 125 milhões de pessoas, registra cerca de 1.500 terremotos por ano e em torno de 18% dos terremotos do mundo. A grande maioria é leve, embora os danos causados variem de acordo com a localização e a profundidade em que ocorrem.

