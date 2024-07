A- A+

RECIFE Jardim Botânico do Recife suspende visitação por problema na rede elétrica Segundo o equipamento, queda de árvore provocou a interrupção no abastecimento

O Jardim Botânico do Recife, localizado no km 7,5 da BR-232, no Curado, Zona Oeste de, suspendeu as visitações por três dias. O equipamento ficará fechado nesta quarta-feira (10), quinta-feira (11) e na sexta-feira (12).

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, responsável pelo equipamento ambiental, o fechamento foi causado pela queda de uma árvore, que atingiu a rede elétrica do espaço.

A secretaria reforça que a suspensão da visitação pretende preservar a segurança dos visitantes.

"O equipamento ambiental retoma as suas atividades no sábado (13) das 9h às 15h, com entrada gratuita", completou a Secretaria de Meio Ambiente.

Veja também

colômbia "'Narcomansão" que sediou festas com Pablo Escobar vai virar laboratório da polícia na Colômbia