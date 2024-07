Desabamento de andaime não deve atrapalhar construção do Recife Expo Center, diz empresa

A- A+

O incidente na obra do Recife Expo Center, que aconteceu com o desabamento de andaimes da construção no Cais de Santa Rita, localizado no bairro de São José, região central da capital pernambucana, não deve interferir no andamento do novo empreendimento.

Na manhã desta terça-feira (9), andaimes que faziam a concretagem da obra desabaram.

A construtora Tecla, responsável pelo Recife Expo Center, paralisou as atividades no restante do dia, mas ressaltou que todo o processo de construção está devidamente aprovado e licenciado.

"Essa parte que nós estávamos concretando é uma estrutura independente, que é um detalhe arquitetônico para embelezar o edifício. É totalmente separado da estrutura do prédio. Ele estava sendo concretado, o andaime de sustentação cedeu e ruiu", explicou Rogério Castro, diretor da Tecla.

Ainda segundo Rogério, a preocupação inicial era com as consequências da queda do andaime. Seis trabalhadores estavam acompanhando a concretagem que desabou e três tiveram escoriações leves. Eles foram atendidos e já estão em casa.

Rogério Castro, diretor da Tecla. Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o diretor acredita que o prazo de entrega da obra, previsto para o final deste mês, deve ser mantido. "Se não ocorrer nenhuma intercorrência, a obra segue em ritmo normal".

O que diz o Ministério do Trabalho e Emprego

A Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco enviou nota à imprensa sobre o caso. Em um dos pontos destacados, informa que "os dados apurados até o momento não permitem qualquer conclusão definitiva sobre as causas". Confira o texto na íntegra:

O Setor de Fiscalização de Segurança e Saúde no Trabalho da Superintendência Regional em Pernambuco vem, em caráter preliminar, informar o seguinte:

1. Imediatamente após a ocorrência do acidente na obra localizada no bairro de São José, centro do Recife, foram enviados ao local 02 (dois) Auditores Fiscais do Trabalho;

2. O processo de fiscalização, iniciado já na tarde de hoje, tem por objetivos:

a) identificar as causas e apurar responsabilidades;

b) criar conhecimento técnico e replicar as informações para as demais empresas do setor a fim de que outros acidentes semelhantes sejam evitados.

c) identificar a existência de outros fatores que possam colocar em risco a segurança e a saúde dos trabalhadores, dos prestadores de serviço e de todas as pessoas que, de alguma forma, transitam no canteiro da obra.

3. De acordo com as informações iniciais:

a) o acidente se deu após o início da concretagem da "estrutura em V”;

b) na hora do desabamento existiam 06 empregados trabalhando na estrutura do andaime - desses, 03 tiveram lesões físicas leves.

4. Os dados apurados até o momento não permitem qualquer conclusão definitiva sobre as causas mas é comum que esse tipo de ocorrência (desabamento de estrutura) esteja associado aos seguintes fatores: falhas no projeto, colapso do material utilizado e/ou vícios na montagem.

5. Além da estrutura que colapsou, todas as estruturas da obra devem ser auditadas para verificar a existência de falhas que possam levar a novos acidentes no local.

O que diz o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco, também por meio de nota, divulgou que determinou instauração de procedimento para apurar o desabamento de parte da estrutura do novo centro de convenções em construção, o Recife Expo Center.

De acordo com o MPT, serão apurados os fatores que podem ter levado ao acidente, além das responsabilidades.

O que diz o Crea-PE



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) destacou que a obra do Recife Expo Center vem sendo acompanhada desde o início e que a empresa e os profissionais responsáveis estão devidamente registrados no Crea-PE, onde constam os documentos de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

O Crea-PE informou que, em decorrência do acidente, será feita uma análise para verificar questões éticas relacionadas, como negligência, imperícia e imprudência, além de possíveis atividades não contempladas na ART e que são necessárias à execução dos serviços.

O que diz o Sindicato

Ducilene Moraes, diretora-executiva do Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil de Pernambuco, informou que vai ser pedido o embargo total da obra do Recife Expo Center, além do plano de engenharia e de treinamento de construção em alturas.



Recife Expo Center

O empreendimento tem investimento de R$ 65 milhões. O complexo está sendo erguido em uma área de 8 mil m² e terá um pavilhão com 4.100 m², além de um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas.

O espaço tem como objetivo ser o primeiro centro de convenções do Recife, e deverá suportar o fluxo intenso de visitantes, além de oferecer alas de lazer e convívio para as pessoas.

