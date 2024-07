A- A+

Recife Sindicato vai solicitar embargo da construção do Recife Expo Center; veja o que diz a empresa Desabamento de parte da estrutura de andaimes do centro de convenções deixou feridos

A construção do Recife Expo Center, centro de convenções em obras no bairro de São José, área central da Capital, poderá sofrer embargo após parte da estrutura de andaimes que faziam a concretagem da fachada desmoronar e deixar feridos, na manhã desta terça-feira (9).



A solicitação de embargo será feita pelo Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil de Pernambuco junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.



"Inicialmente, vamos pedir o embargo total da obra, já estou contactando a chefe do setor de segurança", informou a diretora-executiva do sindicato, Ducilene Moraes.

Ducilene Moraes, do Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil de Pernambuco | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco



"Nós vamos solicitar investigação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) para saber o que aconteceu. Nós também precisamos do plano de engenharia para ver se as condições de trabalho estão corretas", ressaltou a representante do sindicato.



Seis pessoas ficaram feridas no acidente que ocorreu por volta das 11h, sendo duas delas socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Os outros quatro trabalhadores foram liberados pela empresa, segundo informou o sindicato.



Pouco tempo antes do desabamento da estrutura de andaimes da fachada, outro acidente deixou um funcionário da obra ferido. O homem caiu em um poço que está sendo construído no local.



Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), na área central da Capital.

Seis pessoas ficaram feridas depois que estrutura de andaimes desabou na obra do Recife Expo Center | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A unidade de saúde informou que o homem possui 63 anos e deu entrada na Emergência Geral, mas, "a pedido do próprio paciente, o HR não vai divulgar informações sobre o estado de saúde".



Não há informações sobre o estado de saúde dos demais trabalhadores.

"Pelo regulamento, a cada 2,5 metros de altura de construção, é preciso ter uma vaga de apoio. Não consigo ver isso aqui, mas talvez esteja no plano. Então vamos esclarecer isso", completou Ducilene Moraes.



Com área de 8 mil m², o empreendimento conta com investimento de R$ 65 milhões e está sendo construído no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, na área central do Recife.



Segundo a Tecla, responsável pela obra, o desabamento aconteceu porque o escoramento da estrutura cedeu. A empresa reforça que a estrutura civil do espaço está intacta, e que toda obra está devidamente licenciada.



"Esse escoramento é feito por empresa terceirizada, que passa pelos nossos parâmetros de segurança. Agora vamos avaliar a estrutura para saber o que vamos poder fazer", explicou o diretor da empresa, Rogério Castro.

Rogério Castro, diretor da Tecla | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Ainda segundo o representante da Tecla, a obra segue todos os parâmetros exigidos. Ele também destacou que nenhum funcionário ficou gravemente ferido.



"A gente fez todos os procedimentos. Esse parâmetro foi feito para todas as estruturas. A gente sempre deu valor à segurança e todos estavam trabalhando com os equipamentos de segurança", completou o diretor.

Sobre o possível embargo da obra a ser solicitado ao Ministério do Trabalho e Emprego, Rogério Castro se limitou a dizer: "Não vamos rebater o sindicato".

A obra, que conta com 100 funcionários, começou em dezembro. A previsão é que o espaço seja inaugurado em agosto deste ano. "O incidente não implicará em atraso em seu cronograma", garante a Tecla.

