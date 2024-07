A- A+

RECIFE Obra de drenagem altera circulação na avenida Manoel Borba, no Centro do Recife De acordo com a Emlurb, o serviço tem duração prevista de 15 dias

Uma obra de drenagem em uma faixa da avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, altera o trânsito no local a partir desta terça-feira (9). A interdição compreende o trecho entre as ruas José de Alencar e da Soledade.

A faixa foi interditada para o reparo feito pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb). A mudança na circulação é feita pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

De acordo com a Emlurb, o serviço tem duração prevista de 15 dias.

"Eventualmente a via precisará ser totalmente interditada para retirada de material. Quando isso acontecer, agentes da CTTU farão o desvio de fluxo para a rua José de Alencar, rua Barão de São Borja e rua das Ninfas", explicou a CTTU.

Nenhum ônibus passa na via, portanto não haverá mudanças de intinerário de nenhuma linha.

Agentes e orientadores estarão no local organizando o trânsito e orientando a população.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24h no número 0800.081.1078.



