Recife expo center Andaime de novo centro de convenções desaba no Recife e deixa feridos Mais cedo, antes do desabamento, um outro acidente ocorreu na obra

Um andaime do Recife Expo Center, localizado no Cais de Santa Rita, próximo ao Bairro do Recife e ao Marco Zero, no Centro da Cidade, desabou por volta das 11h desta terça-feira (9).

Mais cedo, antes do desabamento, o Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil de Pernambuco já havia sido acionado para acompanhar o atendimento a um funcionário que também se acidentou.

No total, nos dois acidentes, sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o sindicato:

- Uma foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também na área central da Capital pernambucana;

- Duas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul;

- Quatro foram liberadas pela empresa.



Segundo o HR, o homem encaminhado ao local tem 63 anos e deu entrada na Emergência Geral, mas, a pedido do próprio paciente, não serão divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

"Estavam tentando esconder que tinha trabalhador ferido com o acidente na fachada e, quando entrei, outros trabalhadores me contaram sobre isso. Vamos acionar o Ministério do Trabalho para saber o que vamos fazer", disse a diretora-executiva do sindicato, Ducilene Moraes.

O que diz a Tecla

Segundo a Tecla, empresa responsável pela obra, o desabamento aconteceu porque o escoramento do andaime cedeu. Segundo a empresa, três trabalhadores tiveram ferimentos leves e receberam assistência médica.



"O que cedeu foi um andaime, que fazia uma concretagem. A estrutura civil do Centro de Convenções do Recife está intacta", disse a empresa, por meio de nota.



"Esse escoramento é feito por empresa terceirizada, que passa pelos nossos parâmetros de segurança. Agora vamos avaliar a estrutura para saber o que vamos poder fazer", explicou o diretor da empresa, Rogério Castro.



Ainda segundo o diretor, os funcionários acidentados no desabamento estão com escoriações leves, mas passam bem.



Quanto ao trabalhador envolvido no acidente de mais cedo, no poço, a explicação foi uma falha individual e não da estrutura, e que o acidentado passa bem.

"A gente fez todos os procedimentos. Esse parâmetro foi feito para todas as estruturas. Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal ou com ferimentos graves. A gente sempre deu valor à segurança e todos estavam trabalhando com os equipamentos de segurança", completou o diretor.

Sobre a denúncia ao Ministério do Trabalho, o diretor se limitou a dizer que "não vamos rebater o sindicato".

A obra, que conta com 100 funcionários, começou em dezembro. Nesta terça, o trabalho deve ser paralisado.

Recife Expo Center

O empreendimento, que tem investimento de R$ 65 milhões, está em construção e tem previsão de abertura para agosto.

O complexo está sendo erguido em uma área de 8 mil m² e terá um pavilhão com 4.100 m², além de um auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais com capacidade de 100 até 190 pessoas.



O espaço tem como objetivo ser o primeiro centro de convenções do Recife, e deverá suportar o fluxo de veículos pesados, além de oferecer alas de lazer e convívio para as pessoas.

No local, nenhum funcionário que participava das obras conversou com a imprensa.

Como foi o desabamento

Sem confirmação oficial, comerciantes da área relataram o que viram. Segundo eles, havia pessoas trabalhando na parte que desabou. Segundo eles, no entanto, ninguém morreu.

"Tinha seis a sete pessoas. Os que estavam na parte de baixo conseguiram correr. Tinha um que tava em cima do andaime que precisou ser resgatado, mas acho que ele está bem. Foi um barulho danado. Achei que tava caindo prédio e tudo. Corri logo, e eu vou ficar? Depois que vi o que tinha acontecido", explicou Adjar Barbosa, comerciante de 46 anos. "Eu gritei e corri. Foi uma zoada medonha. Antes dessa parte, caiu primeiro um ferro bem grande. Quando ele caiu, isso meio que alertou quem tava embaixo e eles correrram. Se o pessoal não tivesse corrido, tinha sido muito pior", completou a comerciante Jacira Lira de Freitas, 55 anos.

Nota de esclarecimento da Tecla Construtora

A Tecla Construtora informa que o incidente no Recife Expo Center , o centro de convenções do Recife, ocorrido no começo da tarde desta terça-feira, foi provocado por um andaime que cedeu durante o trabalho de concretagem de um detalhe na fachada, que não tem ligação com a estrutura do prédio. O SAMU foi chamado para anteder a três trabalhadores que tiveram escoriações leves.



Importante esclarecer que:

1) O incidente aconteceu na fachada e não comprometeu a estrutura do prédio;

2) O escoramento, feito por uma empresa terceirizada, com a DRT aprovada e devidamente licenciada, cedeu;

3) Já estamos investigando as causas;

4) Prestamos socorro imediato aos seis funcionários, chamando o SAMU. As escoriações foram leves e estamos dando total assistência às vítimas e seus familiares.





Outro acidente

Antes do desabamento, também na manhã desta terça, o Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil de Pernambuco foi acionado ao local para acompanhar o atendimento a um funcionário que também se acidentou.

Segundo o sindicato, um trabalhador caiu em um poço que está sendo construído no local. "Ele teve uma lesão nas costas e ferimentos leves. Nós chegamos até a falar com ele e pegamos os seus dados. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração e passa bem", contou a diretora-executiva do Sindicato, Ducilene Moraes.

Embargo da obra

Segundo a diretora-executiva do Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil de Pernambuco, Ducilene Moraes, vai ser pedido o embargo total da obra do Recife Expo Center, além do plano de engenharia e de treinamento de construção em alturas.

"A gente chegou aqui para uma ocorrência e já tinha outra. Nós vamos solicitar investigação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para saber o que aconteceu. Nós também precisamos do plano de engenharia para ver se as condições de trabalho estão corretas. Pelo regulamento, a cada 2,5 metros de altura de construção, é preciso ter uma vaga de apoio. Não consigo ver isso aqui, mas talvez esteja no plano. Então vamos esclarecer isso. A princípio, ninguém ficou ferido gravemente no desmoronamento", completou Ducilene Moraes.

