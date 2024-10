O Hezbollah disparou cerca de 170 projetos contra Israel nesta 2ª, diz Exército israelense

A- A+

O Hezbollah disparou, nesta segunda-feira (21), cerca de 170 projetos do Líbano contra Israel, informados pelo Exército israelense, que intensificou, por sua vez, os bombardeios contra posições do movimento islâmico aliado do Irã.

Por volta das 23h locais (17h em Brasília), "cerca de 170 projetos disparados pela organização terrorista Hezbollah cruzaram hoje [a fronteira] do Líbano para Israel", indicou o Exército em um comunicado.

