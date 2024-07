Polícia recupera 2 mil metros de cabos de internet furtados em Boa Viagem

A- A+

Uma carga com cerca de 2 mil metros de cabos de internet furtados foi apreendida pela Polícia Militar de Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (9), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo a polícia, agentes do 19º Batalhão foram acionados para verificar a ocorrência, nas proximidades do Parque Dona Lindu.

Os policiais então avistaram duas carroças tracionadas por cavalos. "Ao notar a chegada do policiamento, os dois condutores suspeitos fugiram em direção ao parque, não tendo sido possível alcançá-los", disse a polícia.

Os suspeitos abandonaram as carroças no local e os policiais encontraram nas duas os fios furtados, que totalizaram cerca de 2 mil metros.

"Todo o material e os cavalos foram apresentados na Delegacia de Boa Viagem, para formalização da apreensão e adoção das providências cabíveis em relação aos animais", concluiu a PM.

