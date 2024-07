Joe Biden retoma campanha eleitoral sem novidades sobre sua candidatura

A- A+

Joe Biden retoma nesta sexta-feira (12) a campanha eleitoral no estado crucial de Michigan, após uma coletiva de imprensa que não dissipou nem aprofundou as dúvidas sobre sua candidatura eleitoral.

O presidente dos Estados Unidos, de 81 anos, faz um discurso às 19h de Brasília em Detroit, um estado industrial do norte do país no qual ele precisa triunfar, caso queira derrotar o republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

Segundo sua equipe de campanha, o democrata irá descrever "o que os Estados Unidos poderiam alcançar nos primeiros cem dias de um segundo mandato de Biden".

Biden afirmou na quinta-feira (11) que ele era o "mais qualificado" para ser presidente em uma coletiva de imprensa que deveria selar seu destino político, muito incerto desde o desastroso debate de 27 de junho contra o republicano de 78 anos.

Cada um viu o que queria durante a hora aproximada que durou e ficou claro que Biden é atualmente o político mais questionado do planeta.

Seus apoiadores elogiaram seu amplo conhecimento dos temas, especialmente os internacionais, e seu controle da situação.

"Não, Joe Biden não tem um doutorado em assuntos externos. Ele é simplesmente muito bom", aplaudiu Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca, durante a coletiva de imprensa.

Sangria sob controle

No entanto, também houve quem destacasse seus problemas de dicção e, em particular, dois lapsos monumentais.

Pouco antes de se apresentar aos jornalistas, o presidente chamou o presidente soviético Volodimir Zelensky de "presidente Putin". Ele se corrigiu assim que viu a gafe.

E na coletiva de imprensa, disse "vice-presidente Trump" em vez da vice-presidente Kamala Harris, para eliminar seu rival.

"Ótimo trabalho, Joe!", brincou Trump.

Nesta sexta-feira, um dos arquitetos da vitória do líder democrata em 2020, o congressista afro-americano James Clyburn, assegurou à NBC que apoiava "totalmente" Biden.

A questão agora é se o presidente ganhou tempo suficiente para sobreviver à tempestade política e midiática, ou se tudo o que conseguiu foi adiar sua retirada.

A deserção de parlamentares continua, embora ainda não tenha se transformado em uma hemorragia.

Apenas cerca de quinze congressistas democratas pediram a renúncia do presidente dos EUA que retirasse sua candidatura antes da convenção de nomeação em Chicago em agosto.

Agora, o foco está nas principais figuras do partido, especialmente na ex-presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi e no ex-presidente Barack Obama.

Desvantagem

Pelosi insistiu nesta semana para que Joe Biden "tomasse uma decisão", uma maneira sutil de indicar que ela não necessariamente consideraria a decisão atual mais adequada.

Já Obama fez campanha com Biden e, até o momento, permanece em silêncio.

As pesquisas não apontam uma mudança significativa nas intenções de voto em um país politicamente polarizado, mas os americanos estão preocupados com a idade de Biden e questionam sua capacidade de governar por mais quatro anos desde o debate de junho.

Uma pesquisa divulgada pela rádio pública NPR coloca o democrata com 50% das intenções de voto nacional, contra 48% de Trump. Outras pesquisas mostram vantagem para o republicano, mas dentro da margem de erro.

O maior problema para o democrata continua sendo a desvantagem, de acordo com várias pesquisas, em estados decisivos como Michigan, e também Nevada, no oeste dos Estados Unidos, para onde ele irá na próxima semana.

Numa tentativa de convencer que está em forma, o presidente octogenário concederá uma entrevista à emissora NBC na segunda-feira.

Sua equipe promete "mais entrevistas", coincidindo com a convenção republicana que oficializará a candidatura de Trump na próxima semana em Milwaukee, no norte dos Estados Unidos.

Veja também

previsão Quando a população do Brasil deve parar de crescer?