Jovem é resgatado por salva-vidas de folga após 12 horas à deriva no Oceano Pacífico

O caiaquista Kahiau Kawai, de 17 anos, estudante da Escola Kamehameha, viveu uma experiência que colocou à prova sua resistência e mobilizou sua comunidade. Durante um treino no Oceano Pacífico na última quarta-feira , ele foi levado por fortes correntes e ficou à deriva por quase 12 horas.



O resgate envolveu equipes de emergência e voluntários, com destaque para Noland Keaulana, veterano salva-vidas e membro da Polynesian Voyaging Society (PVS), que desempenhou um papel fundamental no salvamento.

Tudo começou quando o caiaque de Kahiau virou devido às ondas fortes e ele perdeu seu remo. Sem conseguir lutar contra a corrente, o jovem tentou se manter calmo, alternando entre deitar no caiaque e nadar para evitar o pior. Enquanto as horas passavam, seus colegas de equipe, desesperados, acionaram as autoridades por volta das 18h30, e a busca começou.

Keaulana, que estava de folga naquela noite, soube do desaparecimento por sua esposa. Embora estivesse relutante em participar da busca inicialmente, ele decidiu agir e, com a permissão da presidente da PVS, Nainoa Thompson, pegou um barco de 23 pés para ajudar nas buscas.



"Eu sabia que não conseguiria dormir se não fosse lá", disse Keaulana, que passou a noite percorrendo cerca de 160 quilômetros no oceano em zigue-zague, em busca do jovem.

A busca contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Honolulu e da Guarda Costeira dos EUA, que utilizou barcos e aeronaves para varrer a área. Durante toda a noite, Kahiau pôde ver os helicópteros sobrevoando o oceano, mas os resgatistas ainda não conseguiam localizá-lo. "Foi assustador ver os helicópteros tão perto, mas não me encontrarem", contou o jovem em entrevista à CNN.

Foi apenas por volta das 4 da manhã que uma aeronave da Guarda Costeira conseguiu avistar o caiaque de Kahiau e enviou as coordenadas para Keaulana, que estava mais próximo da localização.

O jovem foi resgatado e levado ao hospital, onde foi tratado por hipotermia e ferimentos leves. Apesar da gravidade da situação, Kahiau permaneceu fortedurante as 12 horas em que esteve à deriva, o que impressionou tanto os resgatistas quanto sua família.



"Foi a pior noite de nossas vidas, seguida pela melhor manhã", disse Kelehua Kawai, mãe de Kahiau, expressando o alívio da família ao ouvir a voz de seu filho novamente.

Kahiau se recuperou rapidamente e, poucos dias depois, já estava de volta aos seus compromissos escolares, incluindo apoiar seus colegas durante um campeonato de caiaque. Embora tenha passado por uma experiência extrema, o jovem planeja continuar praticando o esporte, levando consigo as lições aprendidas nesse difícil episódio.



"Eu não sabia que conseguiria lidar com algo assim, e essa situação me mostrou que eu consigo", afirmou ele.

