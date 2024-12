Família de jovem baleada pela PRF vai processar União e pedir transferência para hospital particular

A- A+

A família de Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira, véspera de Natal, vai processar a União.



Segundo o advogado Paulo Ascenção, o processo na Justiça também deve incluir a solicitação de expedição de liminar para a União arcar com os custos de uma transferência para uma unidade de saúde particular. Juliana está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, em estado grave.



A ação judicial também deve incluir ainda indenização por danos morais e materiais, já que o pai de Juliana, que é mecânico, também foi ferido por um tiro no dedo. O projétil retirado da cabeça de Juliana deverá ser encaminhado para a Polícia Federal, que investiga o caso.





Juliana Leite Rangel estava indo com a família, de cinco pessoas, passar o Natal na casa de parentes em Itaipu, em Niterói, quando o veículo foi alvo de disparos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A abordagem da PRF ocorreu por volta das 21h. O pai de Juliana, Alexandre da Silva Rangel, 53 anos, foi atingido por um disparo na mão esquerda. Ele foi atendido pelos médicos e liberado no mesmo dia.

Família em desespero

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero da família após a jovem ser atingida na cabeça. "Meu Deus do céu, não acredito! A minha filha!", grita Alexandre em uma das gravações.

A médica intensivista Juliana Paitach afirmou que o estado da vítima é grave, porém estável. Juliana já passou por cirurgia e segue no pós-operatório. Desde que chegou ao hospital, a jovem também não teve piora do quadro.

"Ela está sedada, em coma induzido, para que ela possa receber toda a medicação, ficar num padrão estável e o cérebro ter tempo de reduzir o edema. Ela passou pela cirurgia logo que chegou e o projétil foi retirado. Está seguindo agora no pós-operatório, esperando uma estabilidade melhor para repetir alguns exames. Do que ela chegou para agora não teve piora. É uma paciente jovem atendida com rapidez que tem tudo para evoluir, mas não tem como a gente saber como ela vai ficar', pontua.

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) informou que "a paciente, que foi atingida por arma de fogo (PAF) em crânio, foi entubada e encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, sem intercorrências. No momento, seu quadro de saúde é gravíssimo".

Agentes foram afastados

Na manhã desta quarta-feira, os policiais rodoviários envolvidos na abordagem prestaram depoimento para esclarecer o que aconteceu na divisão da Polícia Federal de Nova Iguaçu.

Em nota, a PRF informou que a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, determinou a abertura de um procedimento interno para apurar os fatos relacionados à ocorrência. Segundo a corporação, os agentes envolvidos foram afastados "preventivamente de todas as atividades operacionais".

"A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana. Por fim, a PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso", diz a nota.

A Polícia Federal informou que esteve no local para realizar "as medidas iniciais, que incluíram a perícia do local, a coleta de depoimentos dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise pela perícia técnica criminal."

