'Nossa alegria, uma filha maravilhosa', diz mãe sobre jovem baleada na cabeça pela PRF

A mãe de Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na cabeça, nesta terça-feira, véspera de Natal, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís (BR-040), conta que a filha estava animada com as festas de fim de ano.



Deyse Rangel, de 49 anos, fala que Juliana era conhecida por fazer todos da família rirem. Juliana passou o Natal internada no centro de Terapia Intensiva (CTI). Ela está em estado gravíssimo.

"A Juliana é única. Ela é a nossa alegria, uma filha maravilhosa. Ela é esforçada, trabalha como agente de saúde em Belford Roxo. Todo mundo sempre convida ela para as festa porque sabe que ela é felicidade pura. Com ela não tem tempo ruim, está sempre sorrindo, é querida por todos. Ela estava bem animada para o Natal, para o fim de ano, e agora está aqui no hospital. Isso é muito triste", diz.

Ainda segundo Deyse, a família toda está bastante abalada. A cuidadora destaca que vai lutar por justiça pelo que aconteceu com Juliana:

"Quero justiça. Vou fazer tudo que eu puder pela minha filha. Do jeito que eles atiraram, era para nós todos estarmos mortos. Não é a primeira vez que esses agentes fazem isso. Chega deles destruírem a família dos outros".





Família em desespero

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero da família após a jovem ser atingida na cabeça. "Meu Deus do céu, não acredito! A minha filha!", grita Alexandre em uma das gravações.

A abordagem da PRF ocorreu por volta das 21h. A jovem levou um tiro na cabeça e foi levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.



Ela precisou ser entubada, passou por cirurgia e tem quadro de saúde gravíssimo. Está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes informou que "a paciente, que foi atingida por arma de fogo (PAF) em crânio, foi entubada e encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, sem intercorrências.



No momento, seu quadro de saúde é gravíssimo".

Agentes foram afastados

Na manhã desta quarta-feira, os policiais rodoviários envolvidos na abordagem prestaram depoimento para esclarecer o que aconteceu na divisão da Polícia Federal de Nova Iguaçu.

Em nota, a PRF informou que a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, determinou a abertura de um procedimento interno para apurar os fatos relacionados à ocorrência.



Segundo a corporação, os agentes envolvidos foram afastados "preventivamente de todas as atividades operacionais".

"A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana. Por fim, a PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso", diz a nota.

A Polícia Federal informou que esteve no local para realizar "as medidas iniciais, que incluíram a perícia do local, a coleta de depoimentos dos policiais rodoviários federais e das vítimas, além da apreensão das armas para análise pela perícia técnica criminal."

