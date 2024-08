K-pop no Recife: festival traz concurso cover solo e grupo em sua primeira edição

A- A+

Os fãs de K-Pop do Recife tem um novo ponto de encontro: o Highlight Festival | Edição K-Pop, evento realizado pela produtora cearense Highlight, acontecerá em sua primeira edição nos dias 17 e 18 de agosto em Recife.



Com ingressos a partir de R$ 25,00, o evento tem início às 15h em ambos os dias, e será realizado no Teatro Barreto Júnior, no bairro Pina, Zona Sul do Recife.

A compra online pode ser feita através do site oficial do evento.

O festival conta com competições para covers de K-Pop da região, nas categorias solo e grupo, e somam juntos, R$ 3 mil em premiação.

De acordo com a organização, o festival vem para ficar e com possibilidade de acontecer em novas edições e temáticas.



A programação do Highlight Festival | Edição K-Pop traz brincadeiras, lojinhas temáticas nos dois dias, concurso K-Pop Cover Solo no sábado, dia 17/08, e Grupos no domingo, dia 18/08.



