Kamala publica boletim médico para comprovar estado de saúde e confrontar Trump

A Casa Branca publicou neste sábado (12) um relatório médico que conclui que os 59 anos de Kamala Harris fornecem "resiliência física e mental necessária" para servir como presidente, em uma tentativa de pressionar o seu rival republicano Donald Trump a fazer uma publicação semelhante.

"A vice-presidente Harris continua com excelente saúde", disse o seu médico Joshua Simmons no relatório, acrescentando que a também candidata presidencial "possui a resiliência física e mental necessária para desempenhar com sucesso as funções da presidência".

Horas após a divulgação, o porta-voz da vice-presidente, Ian Sams, insistiu no desafio, pedindo diretamente a Trump que divulgasse seu boletim médico: “O que você está escondendo?”, questionou.

Mas a campanha de Trump respondeu dizendo que ele também estava “em perfeita e excelente saúde para ser o comandante-em-chefe”, ao mesmo tempo em que observou que Harris não tinha força para liderar o país.

Em agosto, Trump respondeu a um repórter que teria “prazer” em divulgar seu boletim médico, mas desde então não o fez.

"Saúde excelente"

Segundo Simmons, os exames médicos mais recentes de Kamala, realizados em abril, não mostraram nada "fora do comum" e ela está com "excelente saúde".

Relatou apenas um tratamento: imunoterapia com alérgenos por três anos para reduzir os sintomas de alergia sazonal.

O candidato democrata também é ligeiramente míope e usa lentes de contato, de acordo com o boletim.

A vice-presidente e candidata democrata espera que este exame médico alimente o debate sobre as capacidades de Trump, que até agora se recusou a publicar qualquer informação sobre o seu estado de saúde aos 78 anos.

A questão da idade e das capacidades mentais começou a ser um fator importante nesta campanha, até que o presidente democrata Joe Biden, de 81 anos, jogou a toalha em julho, após um debate desastroso contra o ex-presidente republicano.

Desde então, essa questão tem sido pouco abordada na mídia e não tem uma influência notável nas pesquisas, que estão muito acirradas entre Kamala e Trump.

Recentemente, a equipe de campanha de Kamala interessou-se por um artigo do The New York Times que observava que o ex-presidente não divulgou os resultados de nenhum exame médico recente.

Outro artigo do mesmo jornal analisou seus discursos recentes, concluindo que eles se tornaram mais "longos", "confusos", "vulgares" e "obcecados pelo passado".

Boletins médicos exagerados

Neste sábado, a campanha de Trump divulgou novamente as declarações de seu ex-médico da Casa Branca Ronny Jackson, divulgadas após a tentativa de assassinato do republicano em julho, em que uma bala atingiu de raspão sua orelha direita.

Na declaração datada de 26 de julho, Jackson, agora congressista republicano do Texas, disse que Trump estava “indo extremamente bem” e “se recuperando rapidamente” do ferimento.

A campanha de Trump também divulgou novamente uma nota de outro médico que examinou Trump em setembro de 2023, que dizia que ele estava com boa saúde. Na nota, Bruce Aronwald afirmou que sua saúde era “excelente”, mas forneceu poucos detalhes e não disse a quais testes o ex-presidente havia se submetido como parte do exame físico.

Ele também observou que Trump tem “uma agenda de campanha extremamente ocupada e ativa como nenhum outro político na história” e disse que a agenda de campanha de Harris mostrou que ela “não está apta a ser presidente dos Estados Unidos”.

Os médicos pessoais, bem como os médicos da Casa Branca, às vezes fizeram declarações aparentemente exageradas sobre a saúde de Trump, fornecendo poucos detalhes.

Durante a campanha de 2015, seu médico Harold Bernstein declarou que Trump seria “o indivíduo mais saudável já eleito para a presidência” e, em 2018, Jackson afirmou que, com uma dieta melhor, o republicano viveria até os 200 anos.

Se o ex-presidente vencer em novembro, ele terá 82 anos quando seu mandato terminar.

