saúde dos lábios Umedecer os lábios no frio? Saiba hábitos que ajudam a deixar a boca seca Exposição ao sol sem proteção e lavar o rosto com água quente estão entre as práticas consideradas ruins

Nas temperaturas mais baixas, os lábios tendem a ficar mais secos e ressecados. Muitas pessoas costumam umedecê-los com a própria saliva acreditando que possa melhorar a sensação, porém, segundo especialistas, isso é um dos cinco hábitos que deve ser evitado.

Isso porque a saliva é mais ácida e piora ainda mais o ressecamento. No inverno há uma queda da produção natural das glândulas que lubrificam a região, deixando a pele menos hidratada.



Dermatologistas sugerem que as pessoas usem produtos hidratantes adequados que não agridam a pele e consigam melhorar a situação.

Confira hábitos que se deve evitar quando os lábios estiverem ressecados:

Limpar o rosto com água quente

Assim como não se deve tomar banho de água quente para não ressecar e desidratar a pele, os lábios também precisam dos mesmos cuidados. A água quente ajuda a extrair a umidade dos lábios enquanto evapora. Ela também auxilia na retirada de óleos naturais que os mantém hidratados.

Exposição ao sol

A boca ressecada precisa de cremes e hidrantes para os lábios, como os protetores labiais. Entretanto, no caso de climas frios, mas com sol, é importante proteger os lábios da exposição solar também, visto que ele é um fator importante contra o ressecamento, fissuras e rachaduras na região. A recomendação é usar filtros acima do fator 30 para a proteção.

Isso não só protegerá contra os danos causados pelos raios UV que podem causar ressecamento, mas também contra os danos que causam queimaduras solares e, potencialmente, câncer de pele.

Utilizar protetores labiais aromatizados

As fragrâncias encontradas em protetores labiais podem irritar a pele e aumentar o potencial de rachaduras. Segundo especialistas, o melhor é aplicar protetores labiais com filtro solar sem adição de cores ou perfumes para evitar alergias, irritações e até mesmo dermatites.

A pele dos lábios é fina, portanto, precisa de um pouco mais de proteção, afirma Heather Rogers, dermatologista de Seattle. E o protetor labial é um dos melhores e mais convenientes produtos para adicionar essa camada de proteção.

Aplicar ingredientes irritantes

Alguns protetores labiais podem, na verdade, exacerbar a irritação e o ressecamento, levando à necessidade de mais protetores. É por isso que é importante saber o que buscar e o que evitar ao aplicar determinados produtos em seus lábios.

Especialistas recomendam sempre olhar todos os ingredientes no rótulo do frasco e ver se não há produtos e substâncias que possam causar irritação. Como, por exemplo, o ácido salicílico, que é um esfoliante que remove as células mortas da pele. Ele pode causar irritação e ressecamento.

Outros ingredientes que devem ser evitados são o mentol ou hortelã-pimenta – comumente adicionados aos hidratantes para causar uma sensação refrescante e relaxante.

Por que os lábios ficam secos?

Além de ser fina, a pele dos lábios não tem certas características de retenção de umidade que outras áreas da pele têm, como folículos pilosos, glândulas de óleo e uma camada espessa de células mortas da pele.

Quando nossos lábios são expostos a fatores de estresse ambiental, como luz ultravioleta, poluentes do ar, temperaturas frias ou quentes e determinados alimentos e bebidas, eles podem ficar secos e irritados.

Especialistas recomendam procurar produtos que contenham vaselina (comumente listada como petrolato ou petrolato branco nos rótulos), óleo de rícino e glicerina.



A Academia Americana de Dermatologia também indica protetores labiais que contenham ceramidas, óleo de semente de cânhamo, dimeticona, óleo mineral e manteiga de karité.

Os óleos de coco, abacate e oliva extra-virgem também ajudam a nutrir os lábios rachados.

Se os seus lábios continuarem excessivamente rachados depois de experimentar todas as dicas, especialmente se houver crostas nos cantos da boca, se os lábios estiverem doloridos ou com coceira, é importante e necessário procurar um dermatologista, pois pode ser uma reação alérgica, bacteriana ou fúngica em seus lábios.

