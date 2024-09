A- A+

GUERRA Líbano afirma que mais de 31 mil pessoas cruzaram seu território rumo à Síria nos últimos dois dias Desde o início da guerra em Gaza, o Hezbollah, aliado do grupo palestino Hamas, troca disparos transfronteiriços com Israel

O Líbano afirmou, nesta quinta-feira (26), que mais de 31 mil pessoas cruzaram seu território para a Síria nos últimos dois dias, fugindo dos bombardeios israelenses que atingiram o país e que deslocaram dezenas de milhares de pessoas.

Nos últimos dois dias, as autoridades libanesas "registraram a passagem de 15.600 cidadãos sírios e 16.130 libaneses para o território sírio", afirmou um comunicado da unidade de gestão de desastres do Líbano.

Desde que a guerra em Gaza começou, em 7 de outubro de 2023, o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do grupo palestino Hamas, troca disparos transfronteiriços com Israel.

No entanto, estes duelos de artilharia se intensificaram após as detonações mortais de dispositivos de telecomunicação do Hezbollah, atribuídas a Israel, em 17 e 18 de setembro, e de um bombardeio israelense em 20 de setembro em um subúrbio ao sul de Beirute, que decapitou a unidade de elite Radwan do grupo libanês pró-iraniano.

