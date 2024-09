A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO "Líbano está à 'beira do abismo", alerta chefe da ONU Guterres insitou a comunidade internacional a "mobilizar-se para um cessar-fogo imediato e a libertação incondicional de todos os reféns" israelenses detidos pelo Hamas

"O Líbano está à beira do abismo", alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, nesta terça-feira (24), na abertura da Assembleia Geral da ONU, que teme que o país possa se tornar "outra Gaza".

"O povo libanês, o povo israelense e os povos do mundo não podem permitir que o Líbano se torne outra Gaza", disse antes de instar a comunidade internacional a "mobilizar-se para um cessar-fogo imediato e a libertação incondicional de todos os reféns" israelenses detidos pelo Hamas.

"Gaza é um pesadelo permanente que ameaça arrastar toda a região para o caos, começando pelo Líbano", insistiu ante os mandatários e representantes dos 193 países da ONU.

"Todos deveríamos estar alarmados com esta escalada", disse Guterres, que também denunciou o "desprezível" ataque do grupo islamista em Israel no dia 7 de outubro, afirmando, em contrapartida, que "nada pode justificar o castigo coletivo" que o povo palestino está sofrendo pelas mãos de Israel.

Em um discurso interrompido várias vezes pelos aplausos, Guterres alertou que o estado do mundo é "insustentável". "Não podemos seguir assim", disse.

Enumerou três desafios principais que ameaçam o planeta: a impunidade, a desigualdade e as incertezas. "Os três estão conectados e chocam" entre si, alertou.

"O grau de impunidade no mundo é politicamente indefensável e moralmente intolerável. Um número crescente de governos e outros (atores) se sentem autorizados, como no jogo do Monopoly, a (utilizar) a carta "saia da prisão", disse.

"Podem pisotear o direito internacional. Podem violar os acordos internacionais sobre direitos humanos ou as decisões dos tribunais internacionais. Podem desprezar o direito internacional humanitário. Podem invadir outro país, devastar sociedades inteiras ou desprezar por completo o bem-estar de seu próprio povo", enumerou.

A "era da impunidade", disse, pode ser vista no Oriente Médio, na Ucrânia, ou no Sudão, em Mianmar, na República Democrática do Congo, Haiti ou Iêmen, onde a violência e o sofrimento seguem sem encontrar soluções.

Também destacou a instabilidade de um mundo ameaçado pelo "imprevisível" desenvolvimento da Inteligência Artificial e o crescente impacto da mudança climática.

"Estamos assistindo a um autêntico colapso do clima", afirmou, criticando mais uma vez os combustíveis fósseis como principal causa do aquecimento global.

"As temperaturas extremas, os incêndios violentos, as secas e as inundações catastróficas não são desastres naturais", disse, são "catástrofes humanas" nas quais os combustíveis fósseis precipitam a "reação em cadeia", disse.

"Pesadelo permanente"

A situação em Gaza "é um pesadelo permanente" que ameaça toda a região, advertiu nesta terça-feira (24) o secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da Assembleia Geral, na qual pediu um "cessar-fogo imediato".

"Gaza é um pesadelo permanente que ameaça arrastar toda a região no caos, começando pelo Líbano", afirmou diante dos governantes e representantes dos 193 países da ONU, antes de pedir à comunidade internacional que se "mobilize para um cessar-fogo imediato e a libertação incondicional de todos os reféns" israelenses sob poder do Hamas.

"Moralmente intolerável"

O nível de impunidade no mundo é "moralmente intolerável", denunciou nesta terça-feira (24) o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, culpando muitos governo de "atropelarem" o direito internacional.

"O nível de impunidade no mundo é politicamente indefensável e moralmente intolerável. Um número crescente de governos e outros se sentem autorizados, como no jogo do Monopoly, de (usar) a carta de 'sair da prisão'", declarou.

Veja também

OPERAÇÃO INTEGRATION Deolane Bezerra deixa a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco