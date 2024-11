A- A+

GUERRA Líbano reporta 31 mortos em bombardeios israelenses nesta segunda-feira O Ministério da Saúde informou que a maioria das mortes ocorreu no sul do país

Pelo menos 31 pessoas morreram nesta segunda-feira (25) no Líbano devido a bombardeios israelenses, informou o Ministério da Saúde após os ataques no leste e sul do país e nas proximidades da capital, Beirute.

O ministério informou em um comunicado "o número de vítimas dos ataques do inimigo israelense contra várias cidades e vilarejos libaneses" e informou que a maioria das mortes ocorreu no sul do país.

