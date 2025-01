A- A+

TRÉGUA EM GAZA Libertação de reféns começará no domingo, anuncia governo israelense De acordo com duas fontes próximas ao Hamas, o primeiro grupo de reféns a ser libertado deverá incluir "três mulheres soldados israelenses"

A libertação dos reféns mantidos em Gaza desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023 começará no domingo (19), informou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira (17).

"Aguardando a aprovação do gabinete [de segurança] e do governo, e o cumprimento do acordo, a libertação dos reféns pode ocorrer de acordo com o cronograma previsto, a partir de domingo", disse o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

De acordo com duas fontes próximas ao Hamas, o primeiro grupo de reféns a ser libertado deverá incluir "três mulheres soldados israelenses".

Mas o movimento islamista considera como soldado qualquer israelense, homem ou mulher, em idade de ter cumprido suas obrigações militares, então podem ser três civis sequestradas em 7 de outubro de 2023 durante o ataque que desencadeou a guerra.

Os três primeiros nomes de uma lista de 33 reféns a serem libertados durante a primeira fase do acordo de trégua obtido de uma fonte próxima ao Hamas são, na verdade, de três mulheres com menos de 30 anos que não estavam servindo naquele dia.

Em troca da libertação das três primeiras reféns, Israel concordou em "libertar um certo número de prisioneiros importantes", de acordo com uma fonte próxima ao Hamas.

Esses detalhes ainda precisam ser confirmados por uma fonte israelense.

