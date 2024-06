"Língua Ozempic"? Remédio usado para emagrecimento pode alterar paladar

A- A+

Usuários de Ozempic estão reclamando que não conseguem comer seus doces favoritos que pode ir de bala, chocolate e até mesmo donuts. Cientistas na Europa acreditam ter descoberto o que está causando essas mudanças estranhas no paladar enquanto tomam o medicamento para perder peso, que apelidaram de “língua Ozempic”.

O estudo mostrou que algumas pessoas que tomam semaglutida – o medicamento ativo do Ozempic – experimentam uma alteração em um gene na língua envolvido no paladar. Eles também descobriram que os participantes experimentaram sabores doces “mais intensamente” do que aqueles que não usavam a droga.

“As pessoas com obesidade muitas vezes percebem os sabores menos intensamente e têm um desejo inerentemente elevado por alimentos doces e ricos em energia. O presente estudo demonstrou que a semaglutida melhorou a sensibilidade gustativa em mulheres com obesidade. Isso significa que o limiar de detecção para diferentes concentrações de quatro sabores básicos (doce, salgado, azedo ou amargo) foi melhorado”, explicou Mojca Jensterle Sever, endocrinologista na Eslovênia que liderou a pesquisa.

O estudo, apresentado na reunião anual da Endocrine Society em Boston, Massachusetts, ainda não foi revisado pelos pares. Os pesquisadores recrutaram 30 mulheres obesas e administraram Ozempic a metade delas durante quatro meses. Durante o teste, a sensibilidade gustativa foi medida colocando tiras contendo todos os quatro sabores básicos na língua.

Os participantes foram solicitados a revelar quando detectaram um sabor. Eles ainda tiveram algumas células da língua removidas para testes genéticos durante o estudo e foram submetidos a ressonâncias magnéticas antes e depois de provarem algo doce após uma refeição padrão.

“Os médicos provavelmente correlacionarão as descobertas com relatos de seus pacientes sobre mudanças no desejo por certos alimentos, que vão além de mudanças amplas no apetite e na saciedade que os ajudam a perder peso”, diz Sever.

Os cientistas decidiram estudar o efeito da semaglutida no paladar depois de observarem que os ratos que não tinham GLP-1 eram muito menos sensíveis aos doces.

A semaglutida imita o hormônio da saciedade GLP-1, que estudos mostram que também está ligado à percepção do paladar. Estudos em ratos, por exemplo, mostram que aqueles que não têm o hormônio GLP-1 repentinamente têm um desejo bastante reduzido por alimentos doces.

