Livro conta a história dos 35 anos da ESA-PE, braço educacional da OAB/PE

Nesta terça-feira (1º), a Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), braço educacional da Ordem dos Advogados Brasileiros de Pernambuco (OAB-PE), lança o livro “35 anos da ESA-PE e 200 anos do ensino jurídico em Pernambuco”. A obra conta a história da Escola e sua contribuição para o ensino jurídico do estado de Pernambuco. O evento de lançamento inicia às 17h, na sede da ESA/PE, no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife.

O lançamento reunirá a diretoria da OAB/PE e da ESA/PE, ex-diretores da OAB/PE, ex-diretores da ESA/PE e os membros conselheiros. Na ocasião, serão inaugurados novos espaços que fazem parte do projeto de ampliação da estrutura da ESA/PE: uma nova sala de aula, um auditório, uma sala de estudos, além da nova galeria dos ex-diretores. Também contará com a exibição do vídeo de comemoração dos 35 anos da ESA/PE dirigido pela jornalista Silvia Bessa.

O livro resgata os acontecimentos da educação jurídica no Brasil, como a criação dos cursos jurídicos e o vanguardismo de Pernambuco na instituição da primeira filial do Instituto dos Advogados da Corte do Rio de Janeiro, narra a criação da Escola de Aperfeiçoamento Profissional, que depois passou a ser chamada Escola Superior de Advocacia Ruy Antunes, além de ressaltar as marcas de maior impacto que foram deixadas pelas gestões ao longo desses 35 anos.

A obra tem apresentação do diretor-geral da ESA-PE, o advogado Leonardo Moreira, e prefácio do diretor-geral da ESA Nacional, Ronnie Preuss Duarte. O livro foi escrito pelas jornalistas Silvia Bessa e Andrea Pinheiro, com projeto gráfico e edição da Executiva Comunicação.

“Através da iniciativa de publicação do livro queremos deixar materializada a importância de Pernambuco, da OAB/PE e do seu braço educacional, a ESA/PE, para o desenvolvimento do cenário jurídico, acadêmico e cultural. Com orgulho, podemos afirmar que a ESA é a extensão de uma história desbravadora quando se trata do letramento jurídico no país. Além disso, a expansão do espaço físico da ESA é mais uma de nossas contribuições durante o triênio, pensando sempre no bem-estar dos nossos advogados e advogadas pernambucanos para que eles se sintam bem, acolhidos e em casa, permitindo que mais cursos sejam realizados dentro dos espaços da ESA”, destacou o diretor-geral da ESA-PE, Leonardo Moreira.

