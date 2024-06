Lula diz que torce por vitória de Biden nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que torce pela reeleição do presidente americano Joe Biden e que não sabe o que vai acontecer caso o ex-presidente Donald Trump saia vitorioso.

— Falar do Trump e do Biden, eu não gosto de me meter muito nas eleições de outro país. Eu sou simpático ao Biden, acho que o Biden é a certeza que os EUA vai continuar respeitando a democracia. O Trump já deu demonstração quando invadiu o Capitólio que não é uma coisa correta de se fazer, fez lá um pouco do que se tentou no Brasil em 8 de janeiro. Como democrata, estou torcendo que o Biden saia vitorioso.