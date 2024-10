A- A+

DESASTRE DE MARIANA Lula fará uma reunião final dos ministros sobre acordo de Mariana, diz Padilha No encontro, serão discutidos os últimos detalhes do posicionamento do governo sobre o tema

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, nesta segunda-feira (14), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá fazer, na terça-feira (15), uma última discussão com seus ministros sobre a proposta de acordo de reparação pelo desastre de Mariana.

No encontro, que terá a participação do ministro Jorge Messias (AGU), serão discutidos os últimos detalhes do posicionamento do governo sobre o tema.

Padilha falou ao lado dos líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e na Câmara, José Guimarães, depois de reunião de coordenação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros integrantes do governo.

Ele também afirmou que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deverá entregar uma proposta do governo federal para aumentar penas de crimes ambientais. O tema ganhou importância nas últimas semanas por causa dos incêndios.

