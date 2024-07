A- A+

São Paulo Maconha: 10 kg da droga escondidos em brinquedos são apreendidos em Foz do Iguaçu Passageiros responsáveis pelas malas com maconha fugiram antes da fiscalização

Policiais federais apreenderam na segunda-feira, 22, duas bagagens de viagem contendo tabletes de maconha na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A droga estava escondida em brinquedos e o ônibus seguiria para São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, os policiais realizavam uma fiscalização de rotina com apoio de cães farejadores.

A ideia era, justamente, reprimir os crimes transnacionais, em especial o tráfico de drogas e o contrabando



Durante a fiscalização, um dos cães indicou duas bagagens de viagem, que estavam para serem despachadas por dois passageiros.

Na vistoria das bagagens foram encontrados 14 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 10 kg.



Os passageiros responsáveis pelas malas fugiram antes da fiscalização, deixando-as na área de embarque.

A polícia busca, agora, identificar os passageiros responsáveis pelas bagagens.

A droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

