Madeleine McCann: polícia descobre duas contas de e-mail que comprometem principal suspeito

Ainda é um mistério o que aconteceu a Madeleine McCann, a menina britânica de três anos que desapareceu enquanto dormia no dia 3 de maio de 2007, durante férias com a família em Portugal. Christian Brueckner, acusado de pedofilia e principal suspeito desse e de outros casos, está cercado pela investigação. Agora, investigadores encontrados e-mails que o comprometem.

Para testemunhar em diversos casos de abusos contra menores em que está envolvido o principal suspeito do desaparecimento, o investigador Titus Stampa compareceu a um tribunal federal alemão e apresentou as provas que tinha em sua posse.

De acordo com o The Mirror, o agente observou que o Departamento Federal de Investigação Criminal (BKA) encontrou duas contas de e-mail vinculadas ao suspeito. Embora não tenha fornecido detalhes sobre o conteúdo, mencionou que “está relacionado ao assassinato”. Da mesma forma, vinculou ambos os usuários como propriedade de uma única pessoa, ou seja, Christian Brueckner.

"É o relato do assassinato", afirmou, mas se recusou a dizer se havia vídeos ou fotografias.

No entanto, Stampa disse ter encontrado uma segunda conta na qual Brueckner havia trocado clipes de conteúdo de abuso infantil com outros pedófilos. Além disso, destacou que o suspeito apagou todas as mensagens daquela conta desde o primeiro semestre de 2007, data que coincide com o desaparecimento de Madeleine.

Conforme indicado pela mídia britânica, os promotores conseguiram acessar a conta após um pedido feito à Microsoft em 2019. Mas os detalhes que tornam o caso ainda mais sombrio é que Brueckner abriu a conta do Hotmail em janeiro de 2007, quatro meses antes de Maddie – como a família dela a chamava - desaparecer na Praia da Luz. Naquela época, ele vivia nos arredores da vila portuguesa.

