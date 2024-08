Maduro pede boicote ao WhatsApp por "ameaças" contra a Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, nesta segunda-feira (5), o boicote ao aplicativo de envio de mensagens WhatsApp, ao alegar que militares, policiais e líderes comunitários que defendem sua polêmica reeleição receberam "ameaças" por esta via.

"Vou romper relações com o WhatsApp, porque estão usando o WhatsApp para ameaçar a Venezuela e, então, eu vou eliminar o WhatsApp do meu telefone para sempre, pouco a pouco vou passar meus contatos para o Telegram, o WeChat", disse Maduro em uma manifestação de apoiadores do chavismo.

"Diga não ao WhatsApp!", prosseguiu Maduro, incentivando a retirada "voluntária, progressiva e radical" do aplicativo, de propriedade da empresa americana Meta, assim como as redes sociais Facebook e Instagram.

"Pelo WhatsApp estão ameaçando a família militar venezuelana, a família policial, os líderes das ruas e a comunidade", acrescentou.