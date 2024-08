Mãe submetia a filha 7 anos a abusos sexuais e oferecia em troca uma boneca "baby born"

A- A+

Para convencer a filha, de apenas 7 anos, a ser submetida a abusos sexuais frequentes, mulher prometeu a criança que ela ganharia uma boneca do tipo "baby born". Sensação entre as crianças, o brinquedo custa em média de R$ 190 a R$ 500.



Mas a garota só receberia o presente se participasse pelo menos 10 vezes da "brincadeira", como a mãe se referia aos atos libidinosos praticados por ela e o namorado. O casal foi preso em flagrante nesta segunda-feira por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) depois que a avó materna da criança denunciou as agressões.

A menina contou a avó que os abusos aconteceram em pelo menos cinco ocasiões e que a mãe teria prometido a ela a boneca como recompensa. Foi a avó que flagrou às cenas de abuso contra a neta através da câmera de vigilância instalada na residência da filha.







Ela contou à polícia que desde que a neta foi passar as férias escolares com a mãe de 26 anos, ela começou a desconfiar do comportamento das duas e decidiu instalar o equipamento na casa. As três moram no mesmo terreno, mas a criança sempre morou com a avó. Segundo relato da própria família, a suspeita era negligente e por isso a garota vivia sob os cuidados da avó materna.

Segundo as investigações, a vítima era obrigada a praticar sexo oral no amante da mãe e a filmar o casal mantendo relações sexuais. O acusado, que é casado, mantinha uma relação extraconjugal com a mãe da menina há pelo menos 5 anos.

A polícia encontrou no celular da suspeita diversos vídeos pornográficos, produzidos pelo casal, em que os abusos à criança são registrados. A garota também era obrigada a filmar o casal mantendo relações sexuais. Informalmente, a suspeita disse aos policiais que sentia prazer em submeter a filha aos abusos. Já o parceiro se esquivou e culpou a amante. Segundo ele, a ideia de cometer os abusos teria partido dela. Os dois vão responder estupro de vulnerável e produção de vídeo de conteúdo pornográfico infantil. Se condenados, os acusados podem pegar até 23 anos de prisão.

