A- A+

CENSO DO IBGE Mais de 1 milhão de pessoas vivem em favelas em Pernambuco, 12% do total da população Pernambuco é o terceiro estado do Brasil com mais favelas e o sexto em ranking de habitantes

Em Pernambuco, 1.091.289 de pessoas vivem em favelas, o que corresponde a 12,05% da população do Estado, de 9.058.931 habitantes.

Os dados do Censo 2022 que citam as favelas foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O Estado ocupa o sexto lugar nacional no ranking de população vivendo em favelas, atrás de São Paulo (3.630.519 pessoas), Rio de Janeiro (2.142.466), Pará (1.523.608), Bahia (1.370.262) e Amazonas (1.368.093).

Em número de favelas, Pernambuco é o terceiro estado com mais aglomerações urbanas desse tipo, com 849. O estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 3.123 favelas, e o Rio de Janeiro é o segundo colocado, com 1.724.

Ceará e Bahia aparecem em segundo e terceiro no recorte da região Nordeste, com 702 e 572 favelas, respectivamente.

O Recife lidera entre as cidades pernambucanas, com 295 favelas, à frente de Jaboatão dos Guararapes (132) e Olinda (66). Segundo o IBGE, 33 cidades do Estado declararam possuir favelas em seus territórios.

Confira a distribuição de favelas por cidades em Pernambuco:



Os pretos e pardos correspondem a 73,08% da população nas favelas de Pernambuco. Brancos somam 26,6%; indígenas, 0,16%; e amarelos, 0,15%.

O levantamento demográfico do IBGE identificou em todo o Brasil 16.390.815 habitantes em 12.348 favelas, distribuídas por 656 municípios.

Os pesquisadores consideram favelas e comunidades urbanas localidades com características como insegurança jurídica da posse, ausência ou oferta precária ou incompleta de serviços públicos, padrões urbanísticos fora da ordem vigente e ocupação de áreas com restrição ou de risco ambiental.

Veja também

conflito Paramilitares são acusados de causar a morte de 120 civis em dois dias no Sudão