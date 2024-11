A- A+

Guerra Mais de 200 crianças foram mortas no Líbano nos últimos dois meses, diz UNICEF Conflito de mais de um ano se transformou em uma verdadeira guerra no final de setembro, quando Israel lançou uma grande ofensiva contra o Hezbollah

O porta-voz da agência infantil da ONU (UNICEF), James Elder, afirmou nesta terça-feira que mais de 200 crianças foram mortas e 1.100 ficaram feridas no Líbano nos últimos dois meses. O conflito de mais de um ano no Líbano se transformou em uma verdadeira guerra no final de setembro, quando Israel lançou uma grande ofensiva contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.

— O número de mais de 200 [crianças mortas] é apenas nos últimos dois meses. São pelo menos 231 desde o início da guerra no ano passado — afirmou Elder, em uma coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.

No início deste mês, o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad, disse à AFP que mais de 2.600 pessoas foram mortas desde que Israel iniciou o lançamento de ataques aéreos intensos no Líbano há mais de um mês.

— Mais de 2.600 pessoas foram mortas em ataques israelenses no Líbano desde 23 de setembro — afirmou Abiad, acrescentando que a maioria dos mortos eram civis.

Grupo está pronto para um acordo: Novo ataque de Israel atinge sul de Beirute enquanto negociações de cessar-fogo no Líbano avançam

Israel deu início a uma campanha militar intensificada contra o Hezbollah, um grupo político, militar e paramilitar influente no Líbano. Quase um ano após o grupo começar a disparar foguetes contra Israel em solidariedade ao Hamas pela guerra na Faixa de Gaza. Desde então, a ofensiva israelense já deslocou mais de um quinto da população do Líbano, e mais de 1,9 mil pessoas morreram nesse período.

