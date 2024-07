A- A+

AMÉRICA LATINA 'Mal da montanha': entenda problema de saúde do brasileiro encontrado morto em trem no Peru O agravamento da condição pode levar a um edema cerebral ou pulmonar

O brasileiro Clederson Marques morreu, na última sexta-feira (12), dentro de um vagão de trem da empresa Peru Rail.

O transporte percorria a rota Machu Picchu-Ollantaytambo, no Peru, de acordo com informações da delegacia de Ollantaytambo.

As testemunhas relataram que Clederson desmaiou repentinamente e começou a ter convulsões, apontam as mídias locais peruanas, mas as autoridades policiais informaram que a causa da morte foi uma parada cardíaca.

Segundo fontes que conversaram com a Agência Andina, Clederson estava convivendo com o "mal da montanha" — também conhecido como doença da altitude ou hipobaropatia — desde o último dia 11. A cidade de Ollantaytambo fica a 2.700 metros de altura em relação ao nível do mar.

O que é o 'mal da montanha'?

O "mal da montanha" é uma doença causada pela falta de oxigênio devido a grandes altitudes. Isso se dá porque à medida que o local se torna mais alto, a pressão atmosférica diminui e o oxigênio disponível no ar se torna mais escasso. Como consequência, o corpo pode sofrer com diversos sintomas.

Sintomas

A condição tende a se manifestar em pessoas acostumadas a viver no nível do mar quando sobem para altitudes maiores que 2.500 metros. Os principais sinais e sintomas associados à doença da altitude são:

Dor de cabeça;

Cansaço;

Náusea ou perda de apetite;

Irritabilidade

Falta de ar recorrente;

Aumento da frequência cardíaca (para o suprimento de ar);

Inchaço das mãos, dos pés e da face (que passam a ficar azuis devido à falta de oxigenação do sangue).

O agravamento do "mal da montanha" pode levar a um edema cerebral de grande altitude (ECGA), quadro considerado raro, no qual líquidos se acumulam no cérebro, ou a um edema pulmonar de grande altitude (EPGA), acúmulo de líquidos nos pulmões, mais comum, que pode surgir 24 a 96 horas após uma subida rápida até mais de 2.500 metros.

Como evitar?

Para evitar o surgimento destes problemas de saúde, pessoas acostumadas ao nível do mar devem realizar a ascensão a pontos mais altos de forma lenta. Especialistas explicam que o controle da velocidade de subida (chamada subida graduada) e a aclimatação são essenciais para atividades em qualquer altura superior a 2.500 metros.

Nesse tipo de viagem, é importante beber água aos poucos, mas de forma constante. Outras recomendações são evitar esforço excessivo por um ou dois dias depois da chegada a um ponto elevado. Também se deve evitar o consumo de álcool, opioides e sedativos, principalmente pouco antes de dormir.

Veja também

SONO Risco de demência é maior entre pessoas que têm pesadelos frequentes na meia-idade; entenda