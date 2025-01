A- A+

O Conselho Federal de Medicina (CFM) criticou a proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para recomendar mamografias apenas a partir dos 50 anos.

Em posicionamento obtido com exclusividade pelo Globo, a autarquia afirma que a "mudança pode prejudicar o acesso ao diagnóstico precoce, comprometendo as chances de detecção em estágios iniciais, fundamentais para aumentar as taxas de cura".

A proposta da ANS, em avaliação mediante consulta pública, poderá alinhar o rastreamento do câncer de mama no sistema de saúde suplementar à política atualmente adotada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No entanto, o CFM reitera que a política do SUS "é equivocada, pois desconsidera a crescente incidência da doença em mulheres mais jovens e as evidências científicas que sustentam a importância de iniciar as mamografias aos 40 anos".

O Conselho Federal de Medicina (CFM) manifesta preocupação com a proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em consulta pública nº 144, que poderá alinhar o rastreamento do câncer de mama no sistema de saúde suplementar à política atualmente adotada pelo SUS, que recomenda mamografias apenas a partir dos 50 anos.

Tal mudança pode prejudicar o acesso ao diagnóstico precoce, comprometendo as chances de detecção em estágios iniciais, fundamentais para aumentar as taxas de cura.

Na quinta-feira (23), a medida também foi alvo de críticas das principais sociedades médicas. Confira abaixo o posicionamento do CFM na íntegra.

"O Conselho Federal de Medicina (CFM) manifesta preocupação com a proposta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em consulta pública nº 144, que poderá alinhar o rastreamento do câncer de mama no sistema de saúde suplementar à política atualmente adotada pelo SUS, que recomenda mamografias apenas a partir dos 50 anos. Tal mudança pode prejudicar o acesso ao diagnóstico precoce, comprometendo as chances de detecção em estágios iniciais, fundamentais para aumentar as taxas de cura.

O CFM reitera que a política do SUS para o rastreamento do câncer de mama é equivocada, pois desconsidera a crescente incidência da doença em mulheres mais jovens e as evidências científicas que sustentam a importância de iniciar as mamografias aos 40 anos. Este seria um momento oportuno para reavaliar tal diretriz, corrigindo falhas que impactam negativamente a saúde das mulheres brasileiras.

Comprometido com análises técnico-científicas, o CFM defende políticas públicas que atendam às necessidades reais da população. Decisões que afetam a saúde das mulheres devem ser baseadas em evidências robustas e amplamente debatidas, visando assegurar um cuidado mais eficaz e equitativo em todo o território nacional."

Veja também