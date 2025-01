Casos de câncer de mama são encontrados em maior quantidade quando IA é usada em exame, diz estudo

A- A+

O uso de inteligência artificial no rastreio do câncer da mama aumenta a probabilidade de a doença ser detectada, de acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Nature Medicine. Esse é o primeiro estudo de mundo real a demostrar o benefício do uso desse tipo de ferramenta.

No estudo, pesquisadores da Universidade de Lübeck, na Alemanha, analisaram dados de 461.818 mulheres que foram submetidas ao rastreio do câncer da mama entre julho de 2021 e fevereiro de 2023, como parte de um programa nacional dirigido a mulheres assintomáticas com idades entre 50 e 69 anos.

Todas as participantes tiveram seus exames examinados de forma independente por dois radiologistas. No entanto, para 260.739 mulheres, pelo menos um dos especialistas utilizou uma ferramenta de IA para suporte.

A ferramenta de IA não apenas rotula visivelmente os exames que considera insuspeitos como “normais”, mas também emite um alerta de “rede de segurança” quando um exame classificado como suspeito é considerado insuspeito pelo radiologista. Nesse caso, a ferramenta também destaca a área da digitalização que sugere que merece exame minucioso.

No geral, 2.881 das mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama. A taxa de detecção foi 6,7% maior no grupo cujos exames foram submetidos à análise de IA também.



No entanto, depois de considerar fatores como idade das pacientes e dos radiologistas envolvidos, os investigadores descobriram que esta diferença aumentou, com a taxa 17,6% mais elevada para o grupo IA, de 6,70 por 1.000 mulheres, em comparação com 5,70 por 1.000 mulheres para o grupo padrão.

Em outras palavras, isso significa que foi detectado um caso adicional de câncer para cada mil mulheres examinadas quando a IA foi utilizada. A equipe disse que a taxa em que as mulheres foram chamadas de volta para investigação adicional como resultado de um exame suspeito foi aproximadamente a mesma, ou seja, não houve aumento na taxa de falsos positivos.

A equipe disse que a “rede de segurança” da ferramenta foi acionada 3.959 vezes no grupo de IA e levou a 204 diagnósticos de câncer de mama. Por outro lado, 20 diagnósticos de câncer a mama no grupo da IA teriam sido perdidos se os médicos não tivessem examinado os exames considerados “normais” pela IA.

Stephen Duffy, professor emérito de rastreio do cancro na Universidade Queen Mary de Londres, que não esteve envolvido no trabalho, disse ao The Guardian que os resultados foram credíveis e impressionantes.

No Brasil, diversos centros de diagnóstico já incorporaram ferramentas de IA na análise de exames de imagem.

Veja também

BRASIL Ministério da Saúde acompanha surto de vírus respiratório na China