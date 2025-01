A- A+

SAÚDE Lei passa a obrigar exame para detectar condição ultrarrara em recém-nascidos no Brasil A fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP) pode ser identificada logo após o nascimento

A realização de exame para identificar fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP) em recém-nascidos se tornou obrigatória em todo o território nacional tanto para a rede pública quanto para a privada, com cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). O presidente Lula sancionou a nova lei nesta quarta-feira (8).

O que é a fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP)?

A FOP tem origem no gene ACVR1 e é considerada ultrarrara. Ela provoca a formação de ossos extras no corpo em músculos, tendões e ligamentos, o que provoca a perda do movimento nessas regiões. A evolução da doença se dá por surtos, que podem ocorrer por motivos médicos ou sem nenhum motivo aparente.





Por favorecer o crescimento de ossos extras, a longo prazo a pessoa acometida pode ficar totalmente imobilizada. Além disso, os surtos causam dor, desconforto, inchaço, sensação de queimação, que podem durar dias, semanas ou até meses.

Segundo especialistas, a incidência da FOP é de um em cada 2 milhões de nascidos vivos.

