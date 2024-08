A- A+

CUIDADO Prefeitura do Recife disponibiliza 1.840 vagas para mamografia sem necessidade de agendamento Exames estarão disponíveis em 23 pontos descentralizados da capital pernambucana

Com o objetivo de promover o rastreamento do câncer de mama e contribuir para o diagnóstico precoce da doença, a Secretaria de Saúde do Recife anunciou nesta sexta-feira (30) que realizará a oferta de 1.840 exames de mamografias gratuitos e sem necessidade de agendamento durante o mês de setembro.

Os exames serão realizados com o Mamógrafo Móvel que percorrerá 23 postos descentralizados da capital pernambucana. (Confira a lista completa no final da matéria).

A mamografia estará disponível para mulheres ou homens trans com idade entre 50 e 69 anos que sejam residentes do Recife. Para receber o atendimento, será preciso comparecer até o local de exame munida (o) de documento de identidade e comprovante de residência.

O exame também estará disponível para pessoas fora da faixa de risco, desde que elas possuam uma solicitação de um profissional da Atenção Básica que deverá realizar o agendamento por meio do Sistema de Regulação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o Mamógrafo Móvel funcionará sempre das 8h às 12h e das 13h às 17h. Em cada turno, serão ofertadas 40 vagas. Já os resultados estarão disponíveis em até 30 dias.

Cuidados com o câncer de mama

Para prevenir a doença, é fundamental prestar atenção às características naturais das mamas no dia a dia, com o objetivo de notar possíveis alterações suspeitas.



Alguns sintomas de alerta são:

Presença de nódulo (caroço) fixo, geralmente indolor;

Coloração avermelhada na pele da mama ou aspecto semelhante à casca de laranja;

Modificações no mamilo;

Secreção espontânea de líquido de um dos mamilos;

Pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas.

Além da realização periódica do exame clínico e da mamografia, também é recomendada a adoção de hábitos saudáveis como manter o peso adequado, praticar atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e, quando possível, amamentar.

Confira os locais onde o exame estará disponível:

Calendário do mamógrafo móvel foi disponibilizado nesta sexta-feira (30) | Arte: Prefeitura do Recife/Divulgação

Veja também

equador Ciência sob ameaça: violência do narcotráfico atrapalha pesquisas no Equador