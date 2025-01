Mamógrafo móvel vai atender mulheres entre 50 e 69 anos, em Jaboatão, em janeiro; veja datas

A- A+

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a agenda de atendimentos do mamógrafo móvel na Unidade Básica Tradicional (UBT) Cajueiro Seco, em Prazeres, nesta terça-feira (7).

O cronograma de exames prosseguirá durante o mês de janeiro, em outros bairros do município, nos próximos dias.

O público-alvo da ação são as mulheres de 50 a 69 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, para pacientes sem sintomas (rotina).

Confira o cronograma:

08/01 - USF Curado

Endereço: rua Argemiro Alves, 5 - Curado II

10/01 - USF Jardim Prazeres 1 e 2

Endereço: rua Mata Grande, s/n - Prazeres

14/01 - USF Jardim Piedade e USF Tancredo Neves

Endereço: rua Maria do Carmo Almeida, 439 - Piedade

16/01 - Policlínica José Carneiro Lins

Endereço: avenida Dr. Júlio Maranhão, s/n - Prazeres

17/01 - USF Curado III

Endereço: rua Antônio Jacome Bezerra, s/n - Curado III

21/01 - USF Nael Vicente

Endereço: avenida Barão de Moreno, s/n - Vila Rica

22/01 - Policlínica Cônego Pedro de Souza

Endereço: rua Joaquim Tenório, s/n - Cavaleiro

24/01 - USF Curado IV

Endereço: rua 3, s/n - Curado IV

28/01 - UBT Mário Santiago

Endereço: avenida Conde Pereira Carneiro, 32-B - Sucupira

29/01 - Policlínica Manoel Calheiros

Endereço: rua Dois, 17 - Curado IV

31/01 - USF Parque da Barra

Endereço: rua A , s/n - Barra de Jangada

Os exames serão realizados das 8h às 16h, seguindo a data agendada para cada unidade de saúde. Para realizar o procedimento, as mulheres devem residir no município e apresentar RG, CPF e cartão SUS no dia do procedimento.

