Milhares de pessoas se manifestam contra extrema-direita na Alemanha antes de eleições regionais

Milhares de pessoas se manifestaram contra a extrema-direita neste domingo (25) na Turíngia e na Saxônia, no leste da Alemanha, antes das eleições regionais nas quais o partido de extrema-direita AfD está em ascensão nas pesquisas.

Cerca de "30.000 pessoas saíram às ruas da Turíngia e da Saxônia para protestar contra o extremismo de direita", disse em um comunicado a aliança cidadã Campact, uma das organizadoras dos protestos.

Em Liepzig, na Saxônia, onde se reuniram cerca de 11.000 pessoas, manifestantes seguravam cartazes com mensagens como "Defender a democracia" ou "Os fascistas fora do nosso Parlamento", segundo jornalistas da AFP presentes no local.

De acordo com o Campact, 12.000 pessoas saíram às ruas de Dresden, a capital da Saxônia, e 7.000 manifestantes protestaram em Erfurt, na Turíngia.

Estes protestos ocorrem uma semana antes de eleições regionais decisivas em 1º de setembro nestes dois estados federais localizados no território da antiga Alemanha Oriental (RDA).

A extrema direita, representada pelo partido Alternativa para a Alemanha (AfD), está em ascensão nas pesquisas nestas duas regiões com cerca de 30% das intençõesde voto.

Em 22 de setembro, haverá eleições locais também em Brandemburgo, um estado igualmente localizado na antiga RDA.

"Hoje se reuniu todo o conjunto da sociedade civil democrática", comemorou em comunicado Christoph Bauz, diretor geral do Campact, que pediu aos outros partidos "excluir completamente qualquer aliança com a AfD".

No sistema parlamentar alemão, a AfD terá dificuldades para chegar ao poder sem formar uma coalizão, o que por enquanto nenhum dos partidos com possibilidades de ocupar assentos no parlamento aceita.

