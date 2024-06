Marido de noiva morta em acidente receberá indenização milionária de motorista

A- A+

O marido de uma noiva que faleceu em um acidente na noite de seu casamento devido a uma motorista supostamente embriagada receberá uma indenização milionária.

O americano Aric Hutchinson receberá cerca de US$ 863,3 mil dos bares The Drop In Bar & Deli, the Crab Shack e Snapper Jacks, todos localizados em Folly Beach; da seguradora de automóveis Progressive; e da Enterprise Rent-A-Car, conforme um acordo aprovado esta semana pelo juiz Roger Young do tribunal de circuito do condado de Charleston, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, segundo reportagem do jornal Post and Courier.

Hutchinson processou as empresas depois que a motorista Jamie Lee Komoroski colidiu um veículo alugado contra um carrinho de golfe onde ele e sua nova esposa, Samantha Miller, de 34 anos, estavam, logo após saírem de seu banquete de casamento no dia 28 de abril de 2023.

O carrinho de golfe foi arremessado cerca de 91 metros. Miller faleceu no local do acidente, ainda vestida com seu vestido de noiva. Hutchinson sobreviveu, mas sofreu uma lesão cerebral e múltiplas fraturas ósseas. Segundo o jornal, Komoroski estava dirigindo a 104 quilômetros por hora em uma via com limite de 40 km/h.

Na ação por homicídio culposo, Hutchinson alegou que Komoroski "arrastava as palavras e cambaleava" por diversos bares em Folly Beach antes de acelerar rapidamente em seu Toyota Camry, com um nível de álcool no sangue mais de três vezes acima do limite legal.

Os acordos totalizam US$ 1,3 milhão, porém a quantia final será menor após o pagamento das taxas legais e honorários dos advogados.

Komoroski está em liberdade sob fiança enquanto seu caso segue em tramitação nos tribunais. Em setembro, ela foi acusada de crimes graves por dirigir sob influência do álcool resultando em morte, homicídio culposo e dois crimes graves por dirigir embriagada resultando em grandes lesões corporais.

