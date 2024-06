A- A+

colombia Marinha colombiana captura dois narcossubmarinos com 5 toneladas de cocaína; vídeos Seis tripulantes das embarcações foram detidos pelas autoridades do país

As autoridades colombianas apreenderam dois narcossubmarinos, que carregavam um total de cerca de cinco toneladas de cocaína, neste domingo, na costa do país banhada pelo Oceano Pacífico. Seis pessoas foram detidas na operação, segundo anunciado pela Marinha da Colômbia em suas redes socais.

Os narcossubmarinos iam em direção à América Central quando foram interceptados. Eles carregavam 4,9 toneladas da droga. Em 2024, as autoridades locais apreenderam um total de 13 embarcações do gênero.

O primeiro dos narcossubmarinos a ser capturado transportava três tripulantes colombianos e 2,7 toneladas de cocaína. Ao serem interceptados, eles tentaram afundar a embarcação.

"Durante a fiscalização, os militares constataram que os sujeitos haviam aberto as válvulas para afundá-lo, por isso transferiram rapidamente os homens", disse o contra-Almirante Rafael Aranguren, comandante da Força Naval do Pacífico, segundo a revista colombiana La Semana.

Cerca de 2,2 toneladas da droga encontravam-se na segunda embarcação interceptada pelos militares colombianos. A tripulação era composta de dois colombianos e um equatoriano.

Em março, um navio de guerra americano interceptou um narcossubmarino que carregava 2,3 toneladas de cocaína no mar da Guiana. A ação, feita em coordenação com a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos e a Unidade Antinarcóticos da Alfândega da Guiana, prendeu quatro pessoas.

Já em janeiro, Colômbia e o Equador anunciaram a apreensão de dois semisubmersíveis carregados de drogas em seus respectivos territórios durante o mesmo fim de semana.

As Forças Armadas do Equador afirmaram terem interceptado uma embarcação com quase três toneladas de cocaína a cerca de 60 km da costa de Esmeraldas.

No dia seguinte, a Marinha da Colômbia emitiu em comunicado sobre a apreensão do “primeiro semissubmersível do ano” no país, próximo ao porto de Buenaventura, transportando 795 kg de cocaína.

